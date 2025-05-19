Мошенники начали распространять вредоносное ПО через рассылки с «бухучетом»

Злоумышленники начали активно распространять вредоносное программное обеспечение Pure, они маскируют его под бухгалтерские документы и атакуют как крупный, так и малый бизнес, чтобы получить доступ к финансовым данным и управлению системами, рассказали 20 мая «Известиям» в «Лаборатории Касперского».