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Царьград

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F-16 США перехватили самолет над резиденцией Трампа 19 сентября

F-16 США перехватили самолет над резиденцией Трампа 19 сентября

19 сентября американские истребители F-16 перехватили гражданский самолет над Турмонтом. В результате применения сигнальных ракет, самолет был выведен из запретной зоны над Кэмп-Дэвидом, где находилась резиденция президента Дональда Трампа.

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