Мы уже привыкли к тому, что для достижения своих целей нам необходимо «раскрыться», но что на самом деле стоит за этим словом? Вместе с психологом, НЛП-тренером Надеждой Владиславовой разбираемся, в чем именно нам может помочь ИИ-коуч и почему все-таки живой человек — лучше.