Женские страсти
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Женские страсти

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«У вас все получится»: кого лучше взять в коучи — человека или ИИ?

«У вас все получится»: кого лучше взять в коучи — человека или ИИ?

Мы уже привыкли к тому, что для достижения своих целей нам необходимо «раскрыться», но что на самом деле стоит за этим словом? Вместе с психологом, НЛП-тренером Надеждой Владиславовой разбираемся, в чем именно нам может помочь ИИ-коуч и почему все-таки живой человек — лучше.

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