Образование за решеткой: в СИЗО-2 Уссурийска осужденные сдали экзамен по профессии "повар"

День экзаменов выдался в следственном изоляторе Уссурийска. Защищали свои полученные знания осужденные СИЗО-2, которые отучились по профессии "повар", рассказали ИА UssurMedia в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.
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