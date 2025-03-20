Китай ищет и находит обходные пути для продолжения импорта российской нефти

Продолжающиеся поставки российской нефти в Китай подчеркивают, насколько далеко некоторые частные нефтеперерабатывающие заводы и порты в КНР готовы зайти в риске и продолжить закупать более дешевую сырую нефть из РФ.
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