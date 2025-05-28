Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 750 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    Эх!!!  В этом смысле с ностальгией вспоминаю 90е годы. Тогда у ментов БЫЛА ЗАДАЧА борьбы с нелегальной миграцией и ми..."Дадите показания...
  • Одиссей
    для начала надо уволить с волчьим билетом директора школы и его единомышленников. да и ментами поработать. И лишь пот..."Дадите показания...
  • Юрий Белов
    Это *издец что творится ! Мы ещё в СВОЕЙ стране или уже в оккупации ?! Только выгонять (независимо от наличия паспорт..."Дадите показания...

"Дадите показания – отчислим!": школа запугивает избитых мигрантами детей

"Дадите показания – отчислим!": школа запугивает избитых мигрантами детей

Русский компас Фото: нейросеть Freepik / ForPost / Арина Розанова. И планирует выпускной в восточном стиле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Белов
Это *издец что творится ! Мы ещё в СВОЕЙ стране или уже в оккупации ?! Только выгонять (независимо от наличия паспорта РФ) ВСЕХ до единого первобытных кавказоазиатов по историческим родинам ! Иного пути - НЕТ ! Иначе потеряем РОДИНУ !
Ответить
8 час.
Одиссей
для начала надо уволить с волчьим билетом директора школы и его единомышленников. да и ментами поработать. И лишь потом МОЖЕТ БЫТЬ на некоторое время наступит справедливость.
Ответить
2 час.
Одиссей
Эх!!!  В этом смысле с ностальгией вспоминаю 90е годы. Тогда у ментов БЫЛА ЗАДАЧА борьбы с нелегальной миграцией и мигранты ходили &quot;вдоль стеночки&quot;, на белый свет вылазить не рисковали и были очень мирными и дружелюбными.
Ответить
2 час.
наверх