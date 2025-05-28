"Дадите показания – отчислим!": школа запугивает избитых мигрантами детей

Юрий Белов Это *издец что творится ! Мы ещё в СВОЕЙ стране или уже в оккупации ?! Только выгонять (независимо от наличия паспорта РФ) ВСЕХ до единого первобытных кавказоазиатов по историческим родинам ! Иного пути - НЕТ ! Иначе потеряем РОДИНУ !

Одиссей для начала надо уволить с волчьим билетом директора школы и его единомышленников. да и ментами поработать. И лишь потом МОЖЕТ БЫТЬ на некоторое время наступит справедливость.