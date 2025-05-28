Русский компас Фото: нейросеть Freepik / ForPost / Арина Розанова. И планирует выпускной в восточном стиле.
"Дадите показания – отчислим!": школа запугивает избитых мигрантами детей
Комментарии
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Юрий Белов
Это *издец что творится ! Мы ещё в СВОЕЙ стране или уже в оккупации ?! Только выгонять (независимо от наличия паспорта РФ) ВСЕХ до единого первобытных кавказоазиатов по историческим родинам ! Иного пути - НЕТ ! Иначе потеряем РОДИНУ !
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8 час.
Одиссей
для начала надо уволить с волчьим билетом директора школы и его единомышленников. да и ментами поработать. И лишь потом МОЖЕТ БЫТЬ на некоторое время наступит справедливость.
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2 час.
Одиссей
Эх!!! В этом смысле с ностальгией вспоминаю 90е годы. Тогда у ментов БЫЛА ЗАДАЧА борьбы с нелегальной миграцией и мигранты ходили "вдоль стеночки", на белый свет вылазить не рисковали и были очень мирными и дружелюбными.
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2 час.
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