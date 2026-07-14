Российский УТС Spectra Tango впервые взлетел с отечественным двигателем Учебно-тренировочный самолет Spectra Tango, разрабатываемый российским холдингом S7 Group, в.
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Российский УТС Spectra Tango впервые взлетел с отечественным двигателем Учебно-тренировочный самолет Spectra Tango, разрабатываемый российским холдингом S7 Group, в.
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