Советские школьные предметы, о которых современные школьники могут только мечтать

А

Александр24

Я решил? Я просто в 50-е учился в школе, а в 1973 учился на 3-м курсе МВТУ - там уж точно пения не было. А насчёт черчения - после технического техникума, черчение в ВУЗе давалось очень легко. А в школе вашего сына всё равно бы не научили настоящему чтению чертежей не тот уровень преподавания.