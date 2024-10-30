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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Советские школьные предметы, о которых современные школьники могут только мечтать

Советские школьные предметы, о которых современные школьники могут только мечтать

Взрослое поколение с теплом вспоминает о времени, проведенное в советских школах. Это время славилось интересными предметами, дополнительными кружками и экскурсиями.

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Комментарии
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А
Александр24
Я решил? Я просто в 50-е учился в школе, а в 1973 учился на 3-м курсе МВТУ - там уж точно пения не было. А насчёт черчения - после технического техникума, черчение в ВУЗе давалось очень легко. А в школе вашего сына всё равно бы не научили настоящему чтению чертежей  не тот уровень преподавания.
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8 час.
Гость Гатапонта
Советское образование, самое лучшее! Российское, никакое. Рыба гниёт с головы.
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7 час.
А
Александр24
Вы на самом деле думаете, что у Бога Его шесть дней равнялись нашим сегодняшним  шести дням? Странное заблуждение для современного человека.
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7 час.

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