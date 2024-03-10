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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брат Алвеса о слухах про самоубийство Дани: «Сколько же жестокости в людях. Он уже осужден. Теперь они хотят его смерти»

Ранее представители экс-футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии опровергли сообщение бразильского журналиста о том, что игрок совершил самоубийство.

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