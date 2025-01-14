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ДВЖД: в 2024 году перевезено рекордные 11,5 млн пассажиров

ДВЖД: в 2024 году перевезено рекордные 11,5 млн пассажиров

На Дальневосточной магистрали в 2024 году было перевезено 11,5 млн пассажиров, что на 3,3% больше по сравнению с 2023 годом.

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