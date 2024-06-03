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Закон и Порядок

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Белоусов назвал две главные проблемы русской армии

Белоусов назвал две главные проблемы русской армии

Нынешний звездопад, о котором поется в ролике ниже, вполне мог бы быть третьей, а может быть и первой по степени ранжирования проблемой нашей армии.

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