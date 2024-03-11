Источник: Черчесов и три иностранных специалиста — претенденты на пост тренера «Спартака»

В руководстве «Спартака» определились с кандидатами на возможную замену Гильермо Абаскалю. Боссы «Спартака» составили шорт-лист специалистов, которые в скором времени могут занять пост главного тренера красно-белых.
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