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  • Юрий Во
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Источник: Черчесов и три иностранных специалиста — претенденты на пост тренера «Спартака»

Источник: Черчесов и три иностранных специалиста — претенденты на пост тренера «Спартака»

В руководстве «Спартака» определились с кандидатами на возможную замену Гильермо Абаскалю. Боссы «Спартака» составили шорт-лист специалистов, которые в скором времени могут занять пост главного тренера красно-белых.

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