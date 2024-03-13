Крис Финч о «Миннесоте»: «Эта команда верит в себя»

«Тимбервулвз» во вторник победили в Лос-Анджелесе со счетом 118:100. «Эта команда верит в себя. А разве может быть иначе, когда ты играешь в защите так, как это можем делать мы? Временами у нас и мяч неплохо двигался.
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