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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крис Финч о «Миннесоте»: «Эта команда верит в себя»

«Тимбервулвз» во вторник победили в Лос-Анджелесе со счетом 118:100. «Эта команда верит в себя. А разве может быть иначе, когда ты играешь в защите так, как это можем делать мы? Временами у нас и мяч неплохо двигался.

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