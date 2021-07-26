365NEWS.BIZ

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Sviridenko
    Ворьё и коррупционеров надо сажать по жизненно с конфискацией имущества у всех близких и дальних родственников иначе ...Власти России при...
  • Александр
    Глобальная и внутренняя экономики - не одно и то же. Правительство должно отвечать за интересы страны и ее граждан. Е...Власти России при...
  • Горыныч
    Это не женщина, даже не пародия на женщину, удивляюсь терпению её мужа.Отар Кушанашвили ...

Картофельные кнедли с говяжьим фаршем, сметаной и свежим огурцом

Картофельные кнедли с говяжьим фаршем, сметаной и свежим огурцом

Ингредиенты: Лук репчатый — 100 гр Сметана 20% — 90 г Мука пшеничная — 182 гр Картофель свежий — 400 гр Говядина фарш — 200 гр Тмин молотый — 1 гр Яйца куриные — 1 шт Огурцы свежие — 80-120 гр Приготовление: Шаг 1 Разогрейте духовку до 180°С.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,