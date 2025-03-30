"За здравый смысл": В России внесли "революционный законопроект". Набиуллиной не понравится. Депутат Госдумы Сергей Миронов в эфире Царьграда рассказал детали этой инициативы и почему, на его взгляд, это может в корне изменить ситуацию в экономике.