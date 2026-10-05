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Татар-информ

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Об опасности полетов в Саудовскую Аравию предупредили йеменские хуситы

Об опасности полетов в Саудовскую Аравию предупредили йеменские хуситы

Хуситы призвали отказаться от полетов в Саудовскую АравиюЙеменское движение «Ансар Аллах», известное как хуситы, призвало международные авиакомпании воздержаться от использования воздушного пространства Саудовской Аравии.

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