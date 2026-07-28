Расходы Google на ИИ поддержат производителей чипов

Alphabet увеличила план капитальных расходов на 2026 год на $15 млрд — до $195–205 млрд. Большая часть средств будет направлена на дата-центры, серверы и другую инфраструктуру для искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Reuters.
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