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Расходы Google на ИИ поддержат производителей чипов

Расходы Google на ИИ поддержат производителей чипов

Alphabet увеличила план капитальных расходов на 2026 год на $15 млрд — до $195–205 млрд. Большая часть средств будет направлена на дата-центры, серверы и другую инфраструктуру для искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Reuters.

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