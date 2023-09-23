Военное обозрение

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ВСУ в очередной раз предприняли попытку ракетной атаки на Севастополь

ВСУ в очередной раз предприняли попытку ракетной атаки на Севастополь

Боевики киевского режима в очередной раз атаковали Севастополь при помощи ракет и БПЛА. По предварительной информации, над Севастополем средствами ПВО была сбита ракета, обломки которой упали в районе причала в Сухарной балке за пределами городской черты Севастополя.

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