ВСУ в очередной раз предприняли попытку ракетной атаки на Севастополь

Боевики киевского режима в очередной раз атаковали Севастополь при помощи ракет и БПЛА. По предварительной информации, над Севастополем средствами ПВО была сбита ракета, обломки которой упали в районе причала в Сухарной балке за пределами городской черты Севастополя.