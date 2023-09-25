УЖЕ совершенно наплевать, права Россия или нет, поступил Путин правильно или нет, какой курс доллара и евро, сгорит ли ваш брокерский портфель или нет...
"Все для фронта - все для победы"
Автор: Сергей Богатырев
Вместо вступления.
Прежде чем читать дальше, уясните одну простую истину.
Комментарии
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Всё правильно и доходчиво сказано. Это мы ,кому нечего терять.не имеющие за границей вилл,яхт ,заводов и зелёненьких фантиков в банках ,понимаем,что идёт война на уничтожение...Уничтожения всего русского,уничтожения наших корней,уничтожения нашей веры,нашей памяти,что мы потомки народа ПОБЕДИТЕЛЯ.
Другого и думать не надо. У нас только одно: или пан или пропал. Этот гнилой строй Запада и США в дальнейшей жизни не годится. Нам нужен мир без воин и санкций гегемона. А войны не избежать. Значить бить нужно первым, жёстко и сразу на смерть. Тянуть время смысла нет. С первого выстрела Запада (США) ответ с массовым поражением этих гегемонов.
СЛАВА РОССИИ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!
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