Директор Тверской школы стал главным отцом региона — Александр Пушкин, многодетный отец и руководитель школы №2 имени Карбышева, победил в Национальной премии «Отцовское признание» в номинации «Муниципальный подход».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии