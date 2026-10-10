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«Крылья Советов» — «Спартак»: пенальти в ворота красно-белых не назначен правильно

На 17-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» судья Никита Новиков принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей.

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