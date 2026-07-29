Трампа обвинили в предательстве идеи «Америка прежде всего»

Встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским вызвала резкую волну критики среди сторонников движения «Америка прежде всего».
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