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NASA продлило контракты на доставку грузов на МКС до 2030 года

NASA продлило контракты на доставку грузов на МКС до 2030 года

Грузовой космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman, пристыкованный к МКС / © NASA  Соглашение Commercial Resupply Services (CRS) 2 продлили с тремя компаниями: Northrop Grumman, Sierra Space и SpaceX, у которых срок действия ранее заключенного контракта истекал в 2026 году.

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