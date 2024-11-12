NASA продлило контракты на доставку грузов на МКС до 2030 года

Грузовой космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman, пристыкованный к МКС / © NASA Соглашение Commercial Resupply Services (CRS) 2 продлили с тремя компаниями: Northrop Grumman, Sierra Space и SpaceX, у которых срок действия ранее заключенного контракта истекал в 2026 году.