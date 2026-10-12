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Царьград

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200 студентов из 9 стран подписали меморандум в Омске

200 студентов из 9 стран подписали меморандум в Омске

В Омске на международном слете студенческих отрядов стран СНГ «Иртыш — территория дружбы и созидания» собрались около 200 делегатов из девяти государств, включая Казахстан, Россию, Беларусь и Кыргызстан.

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