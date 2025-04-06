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Аморим о секрете побед над «Сити»: «Удача. В первой игре «Спортингу» очень повезло, могло быть 0:4, а не 4:1. Матч «МЮ» был лучше – мы боролись и выиграли во 2-м тайме»

В этом сезоне португальский тренер уже сделал это дважды – со «Спортингом» (4:1) в Лиге чемпионов и с «Манчестер Юнайтед» (2:1) в 16-м туре АПЛ.

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