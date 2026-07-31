В Орловской области кандидат в Госдуму от «Зелёных» оказался «голодранцем»

Центральная избирательная комиссия РФ поставила финальную точку в раскрытии сведений о доходах и имуществе кандидатов, претендующих на мандат депутата Государственной Думы по Орловскому одномандатному избирательному округу № 147, обнародовав доходы Михаила Грачёва от партии «Зелёные».