В Орловской области кандидат в Госдуму от «Зелёных» оказался «голодранцем»

Центральная избирательная комиссия РФ поставила финальную точку в раскрытии сведений о доходах и имуществе кандидатов, претендующих на мандат депутата Государственной Думы по Орловскому одномандатному избирательному округу № 147, обнародовав доходы Михаила Грачёва от партии «Зелёные».
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