Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

133 подписчика

В Орловской области кандидат в Госдуму от «Зелёных» оказался «голодранцем»

В Орловской области кандидат в Госдуму от «Зелёных» оказался «голодранцем»

Центральная избирательная комиссия РФ поставила финальную точку в раскрытии сведений о доходах и имуществе кандидатов, претендующих на мандат депутата Государственной Думы по Орловскому одномандатному избирательному округу № 147, обнародовав доходы Михаила Грачёва от партии «Зелёные».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии