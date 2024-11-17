Солист Табаков занял первое место на международном фестивале в Чечне

Солист Курганской филармонии Павел Табаков удостоился диплома первой степени на фестивале-конкурсе, посвященном памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева, прошедшем в Грозном (Чеченская Республика).
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