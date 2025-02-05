Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: -1°, небольшой снег• Севастополь: -3°, небольшой снег• Ялта: +2°, небольшой снег• Алушта: +3°, небольшой снег• Евпатория: +2°, небольшой снег• Саки: +2°, небольшой снег• Бахчисарай: +2°, небольшой снег• Джанкой: +1°, небольшой снег• Суда.
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