«К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон» в Музее Москвы

Для реализации постановки были использованы цифровые технологии и искусственный интеллектИЛЬЯ МАКСИМОВ/ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ «ФРОНТМЕД» Часть средств от продажи билетов будут переданы фонду «Фронтмед» для финансирования исследований болезни Паркинсоначитайте на monocle.
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