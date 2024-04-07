«К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон» в Музее Москвы

Для реализации постановки были использованы цифровые технологии и искусственный интеллектИЛЬЯ МАКСИМОВ/ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ «ФРОНТМЕД» Часть средств от продажи билетов будут переданы фонду «Фронтмед» для финансирования исследований болезни Паркинсоначитайте на monocle.