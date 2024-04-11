Вучич отрицает, что Макрон вынуждал его ввести санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич опроверг предположения, что в ходе его визита в Париж французский коллега Эммануэль Макрон каким-либо образом принуждал его ввести санкции в отношении Российской Федерации.
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