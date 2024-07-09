«Завод Атлант» представил на ИННОПРОМ-2024 соединители для высокоскоростной передачи информации

На выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге заместитель коммерческого директора по техническим вопросам АО «Завод Атлант» Сергей Галинович рассказал, что компания сегодня демонстрирует широкий ассортимент электрических соединителей, которые используются в различных отраслях промышленности по всей России.