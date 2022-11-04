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Кучеров забил в 5-м матче подряд. У него 5+11 в 11 играх сезона

Никита Кучеров забил в 5-м матче подряд. Форвард «Тампы» отличился в большинстве матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:4 Б).

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