Марк Рютте сегодня вступит в должность генсекретаря НАТО

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте возьмет на себя руководство НАТО во вторник, 1 октября, но глава самого мощного военного альянса в мире не имеет полномочий кардинально изменить ситуацию, комментирует AFP.
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