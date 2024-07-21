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Российские бойцы почти полностью освободили Красногоровку в ДНР

Российские бойцы почти полностью освободили Красногоровку в ДНР

Российская Армия почти полностью освободила город Красногоровку в Донецкой Народной Республике. Об этом 21 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя командира пятой штурмовой отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг».

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