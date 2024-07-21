Российские бойцы почти полностью освободили Красногоровку в ДНР

Российская Армия почти полностью освободила город Красногоровку в Донецкой Народной Республике. Об этом 21 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя командира пятой штурмовой отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии