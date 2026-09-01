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Toyota Motor Vietnam инвестирует $373 млн в расширение завода в Футхо и выпуск гибридов

Toyota Motor Vietnam инвестирует $373 млн в расширение завода в Футхо и выпуск гибридов

Японский автогигант Toyota Motor через свое вьетнамское подразделение Toyota Motor Vietnam официально утвердил программу масштабирования производственных мощностей в провинции Футхо, увеличив общий объем инвестиций до 373 миллионов долларов США.

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