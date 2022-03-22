Более 40% россиян заявили, что продолжат носить маски до мая 2022 года

Свыше 40% жителей России продолжат носить защитные медицинские маски до мая текущего года, несмотря на отмену масочного режима, введенного из-за COVID-19, в ряде регионов России, передает телеканал "360" со ссылкой на исследование Rambler&Co.
Свыше 40% жителей России продолжат носить защитные медицинские маски до мая текущего года, несмотря на отмену масочного режима, введенного из-за COVID-19, в ряде регионов России, передает телеканал "360" со ссылкой на исследование Rambler&Co.
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