❕Аксёнов: Поставки топлива в Крым пока не закрывают полную потребность жителей Глава РК Сергей Аксёнов отметил, что сейчас часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину.
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