Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

"Старички рулят". Эксперты оценили разрешение для АЗС продавать топливо пониженного класса

"Старички рулят". Эксперты оценили разрешение для АЗС продавать топливо пониженного класса

Специалисты в беседе с amic.ru отметили, что водителям предстоит более тщательно следить за техническим состоянием своих машин Выданное правительством разрешение продавать на АЗС топливо пониженного экологического класса делает более актуальной эксплуатацию автомобилей старого образца, остальным автовладельцам придется более тщательно, чем прежде, следить за состоянием своих "железных коней", заявили опрошенные amic.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым