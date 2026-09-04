"Старички рулят". Эксперты оценили разрешение для АЗС продавать топливо пониженного класса

Специалисты в беседе с amic.ru отметили, что водителям предстоит более тщательно следить за техническим состоянием своих машин Выданное правительством разрешение продавать на АЗС топливо пониженного экологического класса делает более актуальной эксплуатацию автомобилей старого образца, остальным автовладельцам придется более тщательно, чем прежде, следить за состоянием своих "железных коней", заявили опрошенные amic.
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