Израиль закрывает британское консульство в ответ на санкции Лондона

ИЕРУСАЛИМ (ИА Реалист). Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил о пакете из четырёх «контрмер» против Великобритании в ответ на решение главы МИД Соединённого Королевства Эда Милибэнда ввести запрет на импорт товаров из израильских поселений на оккупированном Западном берегу.
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