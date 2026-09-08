Израиль закрывает британское консульство в ответ на санкции Лондона

ИЕРУСАЛИМ (ИА Реалист). Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил о пакете из четырёх «контрмер» против Великобритании в ответ на решение главы МИД Соединённого Королевства Эда Милибэнда ввести запрет на импорт товаров из израильских поселений на оккупированном Западном берегу.