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«Айлендерс» проиграли 5 матчей подряд. Клуб занимает 14-е место на Востоке

«Айлендерс» проиграли 5 матчей подряд. Клуб занимает 14-е место на Востоке

Сегодня клуб с Лонг-Айленда уступил «Эдмонтону» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ.  Команда под руководством Лэйна Ламберта набрала 13 очков в 14 матчах и занимает 14-е место в Восточной конференции.

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