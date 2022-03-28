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Пивной гигант Heineken уйдёт из России

Пивной гигант Heineken уйдёт из России

Нидерландский пивной гигант Heineken решил уйти из России и передать бизнес третьему лицу. Мы пришли к выводу, что владение бизнесом в России больше не является устойчивым и целесообразным в текущих условиях, - говорится в сообщении компании.

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