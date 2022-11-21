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На Ямале рассмотрели вопрос о замене набора «Малышу Ямала» денежной компенсацией

На Ямале рассмотрели вопрос о замене набора «Малышу Ямала» денежной компенсацией

Право на получение выплаты появится у семей, ранее уже получавших подарочную коробку. С просьбой ввести денежную выплату взамен набора для новорожденного к губернатору региона обратились жительницы округа во время прямого эфира в июле 2022 года.

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