На Ямале рассмотрели вопрос о замене набора «Малышу Ямала» денежной компенсацией

Право на получение выплаты появится у семей, ранее уже получавших подарочную коробку. С просьбой ввести денежную выплату взамен набора для новорожденного к губернатору региона обратились жительницы округа во время прямого эфира в июле 2022 года.
Право на получение выплаты появится у семей, ранее уже получавших подарочную коробку. С просьбой ввести денежную выплату взамен набора для новорожденного к губернатору региона обратились жительницы округа во время прямого эфира в июле 2022 года.
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