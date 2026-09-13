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Царьград

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В Екатеринбурге открыли гостиную «Бажовские самоцветы» для гостей МФМ

В Екатеринбурге открыли гостиную «Бажовские самоцветы» для гостей МФМ

В Екатеринбурге 12 сентября на площадке Парка Маяковского работала Литературно-музыкальная гостиная «Бажовские самоцветы».

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