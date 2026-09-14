Название курса: SQL для анализа данных Школа: Skillbox Направление / специальность: Программирование Формат обучения: Онлайн / Доступ к урокам Уровень: начинающий Документы: сертификат / диплом Кому подходит: новички без опыта / начинающий с небольшим опытом Рейтинг 9,7 / 10 Подробнее про курс Программа курса SQL для анализа данных от Skillbox Обучение на курсе SQL для […] The post Курс SQL для анализа данных от Skillbox appeared first on Онлайн-курсы .