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Налоговая потребовала признать алтайского производителя мороженого банкротом

Налоговая потребовала признать алтайского производителя мороженого банкротом

Крупный российский производитель мороженого АО "Русский холодъ" оказался под угрозой банкротства. 15 сентября 2026 года Межрайонная ИФНС России №7 по Омской области направила соответствующее заявление в Арбитражный суд Алтайского края.

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