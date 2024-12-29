Планы НАТО создать флот безэкипажных катеров «для защиты подводной инфраструктуры на Балтике и Черном море» нужно рассматривать как реальную угрозу ближайших лет.
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Планы НАТО создать флот безэкипажных катеров «для защиты подводной инфраструктуры на Балтике и Черном море» нужно рассматривать как реальную угрозу ближайших лет.
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