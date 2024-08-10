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Добрый Мир

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Конвейер Белоусова: Кто следующий в СИЗО? Громкие аресты продолжаются: список имён, связанных с коррупцией в Минобороны

Конвейер Белоусова: Кто следующий в СИЗО? Громкие аресты продолжаются: список имён, связанных с коррупцией в Минобороны

Имена и лица Касательно последних задержаний команды Шойгу, руководителей ведомств и структур, которые были связаны и выступали контрагентами Минобороны, тут это, конечно, заслуга Белоусова, считает военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко: ФОТО © KREMLIN POOL/ GLOBAL LOOK PRESS "Если помните, когда он пришёл руководить ведомством, привёл с собой команду аудиторов, то есть людей, которые профессионально специализируются на том, чтобы проверять бухгалтерские книги, контракты и всё остальное.

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Комментарии
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Александр Рожков
А чё,для того, чтобы начать аресты, надо было дожидаться Белоусова? Опять фарс какой то... Белоусов что ли следователь? Почему только тогда стало известно о коррупции, когда убрали Шойгу и назначили Белоусова... Все не так ребята...                                                                                                  https://youtu.be/EeT1azbTb8A
Владимир Высоцкий. Всё не так ребята.
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