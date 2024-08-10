Конвейер Белоусова: Кто следующий в СИЗО? Громкие аресты продолжаются: список имён, связанных с коррупцией в Минобороны

Имена и лица Касательно последних задержаний команды Шойгу, руководителей ведомств и структур, которые были связаны и выступали контрагентами Минобороны, тут это, конечно, заслуга Белоусова, считает военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко: ФОТО © KREMLIN POOL/ GLOBAL LOOK PRESS "Если помните, когда он пришёл руководить ведомством, привёл с собой команду аудиторов, то есть людей, которые профессионально специализируются на том, чтобы проверять бухгалтерские книги, контракты и всё остальное.