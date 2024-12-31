В монастыре в Греции нашли прижизненный портрет последнего императора Византии

Греческие археологи обнаружили в старинной церкви монастыря Таксиархон (Великих Архангелов) общины Эйялия на севере полуострова Пелопоннес прижизненный портрет последнего византийского императора Константина XI Палеолога, правившего в 1449-1453 годах и погибшего во время захвата Константинополя османскими турками.
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