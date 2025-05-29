Эксперт Игонина рассказала, про неожиданный способ побороть стресс

Поможет визуализация клубники Визуализируйте обстановку, в которой вам спокойно и комфортно, а также шум дождя, пение птиц, вкус клубники – это поможет побороть тревожность, сказала РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии