Забайкальцы не могут добиться решения проблемы с ежегодным подтоплением

Жители Ингодинского района Читы 31 мая собрались на народный сход. С читинцами встретились замглавы администрации района по соцвопросам Елена Тачкина, представитель комитета градостроительной политики Сергей Макаров и замглавы по ЖКХ Дмитрий Осипов.
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